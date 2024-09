Uno de los puntos de discusión en el proyecto para el cumplimiento de las obligaciones tributarias fue la posible eliminación de la exención del IVA a importaciones menores de US$41. Justamente, esta fue una de las indicaciones aprobadas por la comisión de Hacienda del Senado este miércoles.

Fue a inicios de agosto que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló esta iniciativa, enmarcada en el Pacto Fiscal, y que tiene por objetivo enfrentar la evasión tributaria y aumentar la recaudación por esta vía.

Según Marcel en aquél momento, una gran parte de las importaciones mediante plataformas digitales cuestan menos de US$41, “pero eso no significa necesariamente que las mercaderías cuesten menos de eso, porque la existencia de esa exención incentiva que se sub facture, con el objetivo de no pagar el impuesto correspondiente”.

Eliminan exención a importaciones menores a US$41

En este contexto, es que la Comisión de Hacienda decidió, por unanimidad, una serie de indicaciones donde está incluida el eliminar esta exención.

Con todo, también se acordó crear una nueva exención para compras internacionales de hasta US$500, señala Diario Financiero.

Otros de los aspectos aprobados fueron un beneficio para que pequeñas empresas con ventas de hasta UF2.400 anual, puedan solicitar que el SII calcule el impuesto que debe pagar.

Como contexto, la subsecretaria de Hacienda, Heide Berner, dijo que antes de la pandemia, la cantidad de paquetes importados a menos de US$41 era de unos mil.En 2020, la cifra subió a 2,5 millones para que al 2023 se importaran 20 millones de paquetes donde un 40% de ellos estaban valorizados a US$40 o menos.

Ahora, estos cambios deberán ser votados en tercer trámite en la Cámara de Diputados y en caso de pasar a comisión mixta, puede pasar que no sea despachado a ley antes de que se presente a discusión el Presupuesto 2025 (30 septiembre).