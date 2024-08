Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Chile Summit India 2024 dio inicio ayer martes organizado por ProChile con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales con el país más poblado del mundo, India, a través de una delegación pública y privada. Este evento, que se extenderá hasta el 30 de agosto, contempla actividades en Nueva Delhi y Mumbai, destacando la promoción de alimentos chilenos con la campaña "Flavors from Chile". La delegación chilena, encabezada por el canciller Alberto Van Klaveren, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y el director general de ProChile Ignacio Fernández, busca potenciar el intercambio comercial que en 2023 alcanzó los US$2.847 millones. La relación económica entre ambos países se ha fortalecido desde la firma del Acuerdo de Alcance Parcial en 2007, con India siendo el destino N°16 de las exportaciones no cobre y no litio de Chile el año pasado.