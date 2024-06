En el contexto de la Cuenta Pública 2024, el presidente Gabriel Boric anunció el ingreso -durante este año- de un proyecto de ley que tendría por objetivo de “aumentar las chances de que quienes se coluden, terminen en la cárcel, donde les corresponde”.

“Para nuestro Gobierno, y no me cabe duda que de manera transversal, nadie está sobre la ley, y estos casos no pueden quedar impunes”, sentenció el mandatario.

Sobre esto, Boric recordó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a dos empresas, Indura y Linde Gas, de coludirse en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales entre noviembre de 2019 y enero 2021.

Es decir, durante varios meses de pandemia por Covid-19, ambas compañías se habrían asignado cuotas o zonas de mercado, lo que “afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros, tales como metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros”, señaló la FNE.

Ajuste económico post pandemia

El mandatario también se refirió al ajuste económico que se realizó post pandemia, con el fin de enfrentar la inflación y crear nuevos empleos perdidos por la pandemia.

“Estamos ejecutando una ambiciosa cartera de inversión pública, y la inversión extranjera es la más alta desde el 2015. El alza en el precio del cobre y la oportunidad histórica del litio nos permite mirar al futuro con entusiasmo”.

“Afirmo que una vez estabilizada la economía y despejada la incertidumbre, y también normalizado el orden público, vendrían cifras mejores. Algunos frente a esta afirmación prefirieron el pesimismo e incluso pronosticaron una recesión, pero dejemos que las cifras hablen”, sentenció Boric.

Finalmente, el presidente reiteró, como en varias ocasiones anteriores, que “me rebelo profundamente contra los pronósticos que dicen que Chile está destinado solo un 2% promedio en las próximas décadas. Estoy convencido, y sé, de que Chile puede más y lo vamos a demostrar”.