Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a las empresas Indura y Linde Gas Chile de colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, entre noviembre de 2019 y enero de 2021. La FNE denunció que acordaron asignarse zonas de mercado y no competir por clientes, afectando a diversas industrias. La investigación se inició tras una denuncia que permitió interceptar llamadas y allanar domicilios, revelando un pacto de \'no agresión\'. Se solicitaron multas por un total de US$ 31,3 millones y se pidió eximir a los ejecutivos de Linde por acceder a la delación compensada. El fiscal nacional económico instó a imponer sanciones ejemplarizadoras, destacando que se desbarató un cartel en pleno funcionamiento gracias a las herramientas legales disponibles.