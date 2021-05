Desde hace unos días, tanto el gremio del comercio como algunos clientes comenzaron a alertar que circulaban menos monedas en Chile, algo que estaba dificultando la entrega de vueltos y los pagos de bajos montos.

¿Pero a qué se debe? Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) explicaron que lo anterior tiene directa relación con la situación sanitaria.

“No hay monedas porque están en las casas”, dijo Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, consignada por Diario Financiero.

Esta situación se agudizó los últimos meses también debido a las compras online, uso de tarjetas y aumento de pagos por transferencias, que en el marco de la contingencia sanitaria han sido los medios más usados.

Conforme al citado medio, el Banco Central ya estaba al tanto de esta situación y tomó algunas medidas para mitigar la falta de monedas.

El instituto emisor puso a circular, por tanto, un 6,5% más de monedas en marzo en comparación con un año atrás.

Bernardita Silva sostuvo que la ciudadanía puede seguir optando por el método de pago que más le acomode. “Pero si va a usar efectivo, use sus monedas”, expresó.

De acuerdo a datos del Banco Central, el dinero en efectivo se mantiene como uno de los medios de pago más utilizados en el país, fundamentalmente en el comercio minorista y en las ferias libres, en localidades apartadas y por parte de las personas de mayor edad.

“Acceso fundamental” al dinero en efectivo

En abril de 2020, el Banco Central informó que tomó todas las medidas de coordinación con las Empresas Transportadoras de Valores (ETV) para asegurar que la población en Chile tuviera acceso al dinero en efectivo durante la crisis sanitaria.

El Banco también indicó que la manipulación de dinero en efectivo no representa un riesgo mayor de contagio de covid-19, sin embargo, tras manipular billetes o monedas las personas posteriormente deben lavarse las manos con abundante agua y jabón –o con alcohol gel en caso de no tener acceso a agua y jabón-, y no tocarse la cara o los ojos después de tomar contacto con ellos.