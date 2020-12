Según un informe elaborado por la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las exportaciones chilenas a países del TPP 11 han caído en más de 2.000 millones de dólares desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial.

El documento argumenta que Chile ha perdido competitividad al estar al margen del convenio, investigación que se publica cuando el Gobierno busca que el Senado vuelva a poner en tabla la ratificación del tratado.

El subsecretario de relaciones económicas internacionales, Rodrigo Yáñez, dijo que hay que pensar en la reactivación económica y que buscan que se apruebe pronto porque la espera de dos años ha costado un precio para las exportaciones.

No obstante, según el economista y académico USACH, Gonzalo Martner, estas aseveraciones no son del todo ciertas y el TPP 11 no traería mayores beneficios, ya que Chile cuenta con tratados con los países firmantes. Además, señaló que el país debería enfocarse en otros acuerdos comerciales.

La agrupación Chile Mejor sin TLC mostró su oposición a que el Gobierno intente reponer la discusión del tratado, ya que, según ellos, la ciudadanía ya rechazó.

El vocero de la organización, Esteban Silva, dijo que este convenio es negativo para el país.

Hace más de un año, el 17 de octubre de 2019, las comisiones del Senado finalizaron el análisis del Tratado, para ser revisado en Sala, lo que se aplazó para dar espacio a la agenda social y no se ha vuelto a poner en tabla.

Según los mismos parlamentarios no ha habido conversaciones con el Gobierno para reponer la discusión prontamente.