La desarrolladora chilena de videojuegos Playmestudio lanzará "The Simulation" en colaboración con Blumhouse Games, parte de Blumhouse Productions, conocida por películas como "BlacKkKlansman", "Halloween", "The Purge", "Actividad Paranormal" y "Five Nights at Freddy\'s". Durante el Summer Game Fest, se anunció esta alianza que coloca a Playmestudio como la única empresa latinoamericana en trabajar con Blumhouse.