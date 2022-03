En la búsqueda del heredero de Zeno Clash, el estudio de videojuegos chilenos ACE Team publicó el primer gameplay de Clash: Artefacts of Chaos. La idea de que siga los pasos de su antecesor no es sólo una suposición de los conocedores del juego, sino que también es el plan de sus creadores.

Al menos eso dejó claro Andrés Bordeu, cofundador y diseñador de ACE Team, en conversación con Tarreo. “El proyecto lleva en desarrollo un poco menos de dos años y es un sucesor espiritual de Zeno Clash, aunque la historia ofrecerá algunos detalles conocidos de la serie”, detalló.

En esa rama, Boreu aclaró que “los que hayan jugado Zeno Clash 1 o 2 podrán rescatar cosas”, aunque la idea de la nueva entrega “era que una persona nueva al mundo pudiese entender los eventos de este juego sin tener que haber jugado Zeno Clash“.

Bordeu también se refirió a la mecánica de los dados que se puede ver en el trailer de gameplay. “La mecánica del ‘Ritual’, como la llamamos nosotros, solo es obligatoria en unos pocos enfrentamientos, pero el jugador puede llamarla cuando desee en la gran mayoría de los enfrentamientos con criaturas inteligentes”, explicó.

“Una vez iniciado el Ritual, también hay diferentes opciones de complejidad. De igual forma, los jugadores podrán experimentar las ‘Consecuencias’ del juego sin tener que profundizar demasiado en la mecánica”, mencionó.

De acuerdo a Burdeu, el juego planea ser “lo más flexible posible”. “El Ritual también será compatible con multiplayer (PvP). Hablaremos más sobre esta mecánica en futuros trailers”, adelantó.

Según explica, la historia de Clash: Artefacts of Chaos transcurre en Zenozoik, el mismo mundo introducido en Zeno Clash 1 y 2. Además, está siendo desarrollado por el mismo estudio detrás de The Eternal Cylinder.

“Juegas en el papel de Pseudo, un maestro de las artes marciales que vive como un recluso en las extrañas tierras de Zenozoik, cuando te cruzas con el muchacho, una pequeña criatura cuyos poderes han atraído la atención de Géminis, la Señora de los Artefactos”, informan en Steam sobre el juego.

“Tomas la decisión de protegerlo, inconsciente de las poderosas fuerzas involucradas”, cierran en la sinopsis.

En su cuenta de Twitter, Clash: Artifacts of Chaos se describe como un juego de acción/aventura RPG con un combate en primera y tercera persona. También tendrá un multijugador online con opciones de PvP y un combate personalizable.

Se espera que el juego se estrene en noviembre de 2022, y estará disponible en Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 y PC.

Brawl your way through a new Punk-Fantasy world! #ZenoClash

🎲Action-Adventure RPG

👊3rd and 1st person Combat

🆚Online Multiplayer and PvP

🥋Customizable fighting styles

Wishlist on Steam: https://t.co/FlNmUToYqv#PlayStation5 #XBoxSeriesX #indiedev #Clash pic.twitter.com/3GmrQXRCFC

— Clash – Artifacts of Chaos (@ClashAOC) November 2, 2021