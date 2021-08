Las acusaciones contra Activision Blizzard, compañía tras famosos juegos como World of Warcraft y Diablo, por fomentar un entorno laboral tóxico para las mujeres, motivó a la popular streamer de Twitch, Sweet Anita (30), a revelar su experiencia como estudiante de una carrera ligada a los videojuegos.

A través de su cuenta de Twitter, la joven jugadora de Apex Legends, dijo que mientras estaba en una escuela especializada en el diseño de videojuegos, sufrió bastante acoso y faltas de respeto por parte de sus compañeros.

Sweet Anita, quien tiene más de 1.7 millones de seguidores en Twitch y 1.37 millones de suscriptores en YouTube, contó que era la única mujer en un curso con 40 hombres, consignó Levelup.

La influencer gamer dijo que solían hablar mucho a sus espaldas, apostaban quién tendría sexo con ella e incluso dos de sus compañeros se ofrecieron a enseñarle a hacer un “spitroasting”, acto sexual en que dos sujetos penetran a una mujer simultáneamente.

“Cuando era estudiante traté de hacer una licenciatura en diseño de juegos, era la única chica entre 40 chicos. Me miraban fijamente, hicieron apuestas a mis espaldas sobre quién se acostaría conmigo primero. Fingían penetrarme a mis espaldas y dos amablemente se ofrecían a enseñarme lo que era un ‘spitroasting"”, indicó.

Ante esto, Anita decidió abandonar la carrera y se inscribió en una de animación, que si bien también tenía mayoritariamente a hombres, eran respetuosos.

“Dejé el diseño de juegos y entré a la animación, donde era una chica entre 40 chicos, pero todos me trataban con respeto. Esquivé una bala. En ese momento supe que nunca quise graduarme y trabajar con estos hombres”, dijo, agregando que no quería que su vida fuera así, haciendo referencia al caso de Activision Blizzard.

“Me duele recordar esa decisión y saber que tenía razón. Si me hubiera quedado atascada en el diseño de juegos, mi vida habría sido un infierno. Cuando le digo a la gente ahora que no me creen, pero así es como creció mi generación de diseñadores de juegos”, comentó.

I left games design and went into animation, where I was one girl among 40 boys, but they all treated me with respect. I dodged a bullet. I knew at the time I never wanted to graduate and work with these men, I didn't want my life to look like this. https://t.co/BlLmmffste

En otro tweet dijo que no era la única que tenía una historia así. “No es un problema con los hombres, es un problema con el gaming. Esas son las personas que creamos cuando solo compramos consolas para niños y luego los vemos crecer solos en sus habitaciones sin contacto con mujeres”, dijo la creadora de contenido.

It hurts to look back at that decision and know that I was right. If I had stuck at games design my life would have been hell. When I tell people now they don't believe me, but this is what my generation of games designers grew up to be, https://t.co/t0A7jJxPTd

— Sweet Anita (@sweetanita) July 29, 2021