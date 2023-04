“Definitivamente perdí tres horas de mi vida haciendo esto”, dijo el usuario Pizza Later en Twitter al revelar un comercial de 30 segundos protagonizado por una marca ficticia de pizza, y generado totalmente con inteligencia artificial (IA).

Según él mismo indicó, en este comercial de pizza “todo es IA, desde la voz en off hasta el video y las imágenes, montadas en After Effects”. El resultado es… es mejor que lo juzgues por ti mismo, pero algunos lo han calificado “de pesadilla”. Puede decirse que, mientras más avanza, más surrealista se va tornando.

La pieza audiovisual promociona “Pepperoni Hug Spot” -cuyo nombre también fue creado mediante inteligencia artificial- y se viralizó en Reddit esta semana.

“¿Estás listo para la mejor pizza de la vida? Trae a tus amigos a Pepperoni Hug Spot”, dice la monótona voz creada con Eleven Labs, siguiendo un libreto escrito por el popular generador de texto GPT4. “Como la familia, pero con más queso”, reza a su vez el slogan de la marca presentado al final del comercial.

Full breakdown:

Script – #GPT4

Images – #Midjourney

Video Clips – Runway #Gen2

VO – Eleven Labs

Music – SOUNDRAW AI Music

Generated all the assets and then spent the better part of my afternoon assembling in AE with graphics etc..

The future is wild!

— Pizza Later (@Pizza_Later) April 24, 2023