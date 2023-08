Durante los últimos días, WhatsApp agregó progresivamente una nueva función a su mensajería, se trata de los “mensajes de video instantáneos”, que con una dinámica similar a los muy utilizados mensajes en audio, ahora agregaron la cámara a esta herramienta.

Con esta nueva función, se pueden grabar y compartir mensajes en videos cortos a través del chat de WhatsApp. “Los mensajes de video son una forma de responder chats en tiempo real con lo que quieras decir y mostrar en 60 segundos”, describe la app en su blog.

“Creemos que será una manera divertida de compartir momentos con toda la emoción que generan los videos, ya sea desearle a alguien un feliz cumpleaños, reírse de una broma o dar buenas noticias”, agregan.

Enviar un mensaje de video instantáneo por WhatsApp es muy similar a enviar un audio. Para hacerlo hay que presionar el micrófono ya conocido que permite grabar audios, para cambiar a “modo video”.

Una vez completado ese paso, se mantiene presionado el botón al igual como se graban los audios. “También puedes deslizar el dedo hacia arriba para bloquear y grabar el video en modo manos libres”, señalan desde la app.

Asimismo, el usuario que reciba un mensaje de video instantáneo, preliminarmente verá el clip sin audio, pero bastará con presionar una vez sobre el video para activar el sonido.

Además, estos mensajes al igual que el resto están protegidos por cifrado de extremo a extremo. Mientras que el receptor de los videos puede reaccionar a ellos, responderlos en el mismo chat, pero no reenviarlos a otras personas.

sometimes you just have to see it to believe it 👀 now you can capture the moment right when it happens with a Video Message. pic.twitter.com/QiDTRhRRJ6

— WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2023