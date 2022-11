Fue el viernes que Mark Ruffalo publicó un conciso mensaje hacia el multimillonario Elon Musk, ahora dueño de Twitter. El actor de Avengers le pidió al magnate que “por favor” dejara la red social a cargo de alguien que hiciera un trabajo serio.

El comentario surgió a raíz de las nuevas propuestas planteadas por Musk donde sugiere pagos para verificar cuentas y otras acciones que gran parte de los usuarios considera “absurdas”.

“Elon. Por favor, por amor a la decencia, salga de Twitter, entregue las llaves a alguien que haga esto como un trabajo real y continúe con Tesla y SpaceX. Estás destruyendo tu credibilidad. Simplemente, no se ve bien”, escribió.

Elon. Please—for the love of decency—get off Twitter, hand the keys over to someone who does this as an actual job, and get on with running Tesla and SpaceX. You are destroying your credibility. It’s just not a good look. https://t.co/34aMtU5h62

Y esto no fue todo, posteriormente Mark Ruffalo compartió una noticia sobre el cambio climático, haciendo alusión a la época en que Elon Musk abordaba aquella problemática.

“Querido @ElonMusk, esto es lo que realmente importa. Como el hombre más rico del mundo y dueño de esta plataforma, usa tu poder y privilegio para abordar esta amenaza REAL. Recuerdo cuando esto era primordial para ti. Elon, vuelve a tu propósito original”, tuiteó.

Dear @ElonMusk, this is what really matters. As the richest man in the world and owner of this platform, use your power and privilege to address this REAL threat. I remember when this was paramount to you. Elon, come back to your original purpose. https://t.co/wcqmXiIPtb

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 4, 2022