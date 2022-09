Fue el portal especializado en tecnología Smartprix, donde se reveló lo que podría ser el diseño del próximo Galaxy S23 Ultra, de Samsung. El medio señala que la serie apareció en algunas plataformas de certificación, desde donde recopilaron datos de su diseño preliminar.

“Lo más probable es que el Samsung Galaxy S23 Ultra venga con una pantalla de alrededor de 6,8 pulgadas, que es similar a su predecesor, el Samsung Galaxy S22 Ultra”, especula el reporte.

Así mismo, señalan que en realidad este nuevo modelo tendría cambios ligeros en comparación a su antecesor. Las dimensiones se aproximan a los 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, haciendo al smartphone levemente más ancho.

Sin embargo, se estima que podría traer algunos cambios en cuanto al rendimiento HDR de la imagen. Estas serían mejoras en la capacidad del brillo de la pantalla y la precisión del color.

En lo que respecta a las cámaras, la ubicación sería idéntica a la del Galaxy S22, pero los dos sensores del lado derecho estarían en el panel trasero y el marco de metal de estos sería más grande.

And finally, here comes your very first and very early look at the #Samsung #GalaxyS23Ultra! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

On behalf of @Smartprix again 👉🏻 https://t.co/bxwWjrEZoh pic.twitter.com/VvevV1wiPO

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 28, 2022