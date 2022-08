Ya son 25 años desde que Netflix comenzó como un servicio de alquiler de DVD’s a través del correo postal. Sin embargo, y con la llegada de la web, se convirtió en una de las plataformas pioneras del streaming que se posiciona como una de las más reconocidas a nivel global, aunque con una ardua competencia en la actualidad.

Fundada el 29 de agosto de 1997, no solo llegó a prestar servicios para ver películas y series online, sino que también logró sus propias producciones originales, que han tenido éxito a nivel mundial.

Fue en 2014 cuando el documental The Square, original de Netflix, fue nominado a los Óscares, marcando un hito en las producciones del servicio de streaming. A partir de allí sus entregas fueron nominadas constantemente en la Academia y también en otros reconocimientos como los Emmys, The Golden Globes, entre otros.

Y no ha llegado al éxito solo con producciones hollywoodenses, puesto que también ha sabido entregar un espacio a series y películas de habla hispana, cine asiático, alemán, entre otras. Tales son los casos de series como La Casa de Papel (España); Dark (Alemania); Squid Game (Corea del Sur); y otras.

Netflix además, dio paso a otras plataformas similares que finalmente consolidaron el mercado del streaming como un nuevo formato al que las grandes cadenas televisivas y cinematográficas han tenido que saber adaptarse.

Por su aniversario número 25, la plataforma publicó un mensaje de agradecimiento a quienes contratan sus servicios y se han mantenido a lo largo de los años, a pesar de las competencias, las estrepitosas caídas y las pérdidas que ha enfrentado la compañía.

“Pasan locuras cuando la gente ve cosas juntas. Entonces ¿cómo ha llegado Netflix aquí en 25 años? ¿Desde DVD’s por correo hasta entretener al mundo entero? Es gracias a ustedes, los fans, que encontraron algo inesperado que amar y lo convirtieron en algo increíble”, señalan.

Today is Netflix’s 25th Birthday and we want to thank the people who got us here: The Fans! pic.twitter.com/D6wyWpjmQb

— Netflix (@netflix) August 29, 2022