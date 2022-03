La red social TikTok ha anunciado un cambio radical que afectará el funcionamiento de la app y la forma en que los usuarios interactúan: permitirán videos de hasta 10 minutos de duración.

Originalmente, la plataforma admitía videos de hasta 60 segundos, pero el año pasado aumentaron el máximo a 3 minutos.

Con este nuevo incremento significativo, TikTok se convertirá en un competidor directo de YouTube, Facebook e Instagram, que admiten videos de larga duración.

Un vocero de TikTok explicó a la revista estadounidense Variety que “siempre estamos pensando en nuevas formas de entregar valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de TikTok. El año pasado, presentamos videos más largos, dando a nuestra comunidad más tiempo para crear y entretenerse”.

“Hoy, estamos emocionados de comenzar a permitir la publicación de videos de hasta 10 minutos, lo que esperamos desencadene incluso más posibilidades creativas para nuestros creados alrededor del mundo”, añadió.

Algunos creadores ya tienen la opción de subir videos de 10 minutos, pero todavía no está disponible para todos los usuarios.

TikTok creeping in on YouTube territory

I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV

— Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022