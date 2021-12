Desde principios de diciembre está circulando en diferentes medios, que WhatsApp tendría una actualización donde incorporará un tercer tick (visto) azul, el cual aparecería cuando se toma una captura de pantalla a la conversación.

Sin embargo, el sitio web especializado en la aplicación, WABetaInfo, informó recientemente en Twitter que esto no es verdad.

“WhatsApp no está desarrollando una tercer check azul para detectar capturas de pantalla: son noticias falsas”, explicó.

WhatsApp is NOT developing a third blue check to detect screenshots: it's fake news. — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 27, 2021

Funciones de los ticks en WhatsApp

Cuando enviamos un mensaje, este pasa por diferentes etapas hasta que el receptor de la conversación entra al chat.

1. El reloj, dice que el mensaje no se ha enviado, sucede cuando no hay conexión a internet.

2. El primer tick, informa que el texto ya se envío, pero la otra persona aún no lo recibe.

3. El segundo tick, afirma que el mensaje fue entregado.

4. Doble tick azul, es la confirmación de que el receptor leyó el mensaje.

De acuerdo al sitio antes mencionado, la información de este ‘tercer tick’ se trata sólo de un rumor que comenzó a tomar mucha fuerza en Internet, pero esta no ha sido confirmada por Mark Zuckerberg, Meta o la misma aplicación.

Los reportes afirmaban que la herramienta tenia el fin de entregar mayor transparencia para los usuarios y ayudarles a proteger su información y privacidad.

WhatsApp, es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial y, según PlayStore, tiene más de 5.000 millones de descargas.