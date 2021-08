Para quienes la parrilla de series y películas del servicio de streaming de Netflix se les hace poco, por lo general tienden a utilizar servicios que les permiten cambiar la dirección de su IP hasta otras regiones, llamados VPN. Esto con el fin de poder acceder a los contenidos bloqueados por zonas de la aplicación y disfrutar de exclusivos que en su país no están disponibles.

Como informó el medio especializado TorrentFreak, la compañía de streaming lleva seis años intentando frenar el uso de estas herramientas debido a las protestas que reciben de los titulares de los derechos de autor, quienes señalan que eludir las restricciones geográficas es considerado como “piratería”.

Frente a las constantes quejas de sus proveedores de contenido, Netflix decidió reforzar sus medidas para evitar que se haga uso de VPN’s. Sin embargo, la medida al parecer no fue la más correcta, ya que terminó afectando a usuarios que no estaban eludiendo el bloqueo.

“@netflix estoy teniendo problemas para ver varios programas bloqueados por regiones (como The Flash) a través de una red celular, pero puedo verlos si estoy conectado al WiFi. Su sistema señala que estoy haciendo uso de una VPN o un servidor proxy, lo cual no es así. La última actualización de la aplicación en iOS no lo solucionó” reclamó en Twitter un usuario afectado.

Ante esto, y en un vano intento por ayudar, Netflix respondió “Hola Raymond. Si no tiene proxies, VPN u otro software de enrutamiento, pero aún ve este mensaje, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet. Podrán determinar por qué su dirección IP está asociada con el uso de proxy o VPN”.

Hi Raymond, help is here!🚨 If you do not have proxies, VPNs, or other routing software but still see this message, contact your internet service provider. They'll be able to determine why your IP address is associated with proxy or VPN use.👉 https://t.co/JMty6kcu3j ^KG

— Netflix CS (@Netflixhelps) August 11, 2021