En las últimas horas, Twitter eliminó su opción de ‘fleets’ -una herramienta parecida a las Historias de Instagram- y los internautas de la red social reaccionaron a su más puro estilo, con memes.

La plataforma anunció la medida el pasado 14 de julio, a través de su cuenta oficial.

“Eliminaremos los fleets el 3 de agosto, (estamos) trabajando en algunas cosas nuevas. Lo sentimos o de nada“, escribieron, refiriéndose a la discrepancia que generó entre sus usuarios.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021