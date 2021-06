El próximo 28 de junio se conmemora en diferentes partes del mundo el Día Internacional del Orgullo LGBT.

Se trata de una fecha cuyo objetivo es reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente reprimidas.

Con el paso del tiempo, esta instancia se ha expandido al mes de junio en general, teniendo cada vez más presencia en las redes sociales.

Es así como Facebook, la plataforma con más usuarios en el mundo, ha querido sumarse a las celebraciones por este día, cambiando momentáneamente su logo en la aplicación móvil.

Tal como se puede ver en las imágenes, ahora en el feed de los usuarios se puede ver un colorido diseño para conmemorar el Orgullo LGBT, el que además cuenta con una animación.

El detalle no ha pasado desapercibido entre los usuarios, siendo un tema ampliamente comentado en Twitter. Cabe señalar que por el momento no se ha habilitado para todos, por lo que si aún no te aparece, probablemente sólo tengas que esperar.

Omg apenas inició Junio y Facebook ya anda bien LGBT pic.twitter.com/g6g28Oc07h — Pedro (@pedroalvarezx) June 1, 2021

Los orígenes del Día del Orgullo LGBT se remontan a junio de 1969, cuando se registraron los famosos disturbios de Stonewall, en Estados Unidos, revuelta que impulsó de manera definitiva el nacimiento del movimiento de liberación homosexual, tanto en ese país como en otras partes del mundo.

¿Qué fue lo que pasó?

El Stonewall Inn era uno de los clubes más populares del Greenwich Village, un famoso barrio bohemio neoyorkino. La madrugada del sábado 28 de junio, llegó un grupo de policías para inspeccionar el local y ver el correcto cumplimiento del artículo 240.35 del Código Penal de Nueva York.

Este artículo sancionaba a toda persona que usara máscaras, disfraces o alguna alteración facial que hiciera difícil su identificación. Asimismo, prohibía la reunión en lugares públicos de tales personas. Vestir prendas u objetos que no fueran “apropiadas al género” también era considerado una violación al Código.

Durante dicha redada se registraron algunos incidentes, con personas lanzando botellas, piedras y otros objetos contundentes para atacar a la policía.

Esto obligó a los oficiales a esconderse al interior del club para evitar ser golpeados. Al cabo de unos minutos, llegaron refuerzos y lograron calmar a los manifestantes. Esa noche sería apenas el comienzo de varios días de disturbios y violentos enfrentamientos entre la fuerza policial y la comunidad LGBT, cansada de abusos, humillaciones y acoso.

De esta manera, comenzó la larga lucha homosexual y transexual por la reivindación de derechos civiles que les han sido negados por décadas. Este conflicto fue el que sentó las bases para el activismo LGBT en diversas partes del mundo, incluso en latitudes donde aún la homosexualidad es penalizada y condenada por las autoridades.