Un grupo de científicos chinos ha diseñado un robot con seis patas inspirado en insectos para la exploración y minería en la Luna y asteroides, informó este lunes la agencia estatal Xinhua.

El robot, desarrollado por la Universidad China de Minería y Tecnología (CUMT), combina principios de locomoción de insectos, la dinámica de escalada del pájaro carpintero y técnicas de origami para adaptarse a distintos terrenos, consigna Agencia EFE.

Su estructura cuenta con tres patas con ruedas para desplazarse en superficies lisas y tres patas con garras para terrenos rocosos o de baja cohesión, detallaron los investigadores.

Fabricadas con una aleación de titanio y níquel con memoria de forma, las ruedas del robot pueden recuperar su estructura tras sufrir deformaciones.

Su diseño busca optimizar la adhesión y el agarre en entornos de microgravedad, además de resistir variaciones extremas de temperatura y radiación en el espacio.

“El robot cuenta con una estructura de garras y espinas en disposición alineada que mejora su adhesión y agarre en microgravedad”, afirmó Liu Xinhua, líder del equipo de la CUMT.

Para evaluar su rendimiento, la CUMT construyó un entorno de prueba que imita el suelo arenoso de asteroides cercanos a la Tierra y empleó un sistema de suspensión para simular condiciones de microgravedad.

La universidad ha solicitado una patente para el prototipo, según Xinhua.

Las posibles aplicaciones del robot incluyen la exploración de la Luna y asteroides en misiones como Chang’e-7, prevista para 2026, que investigará el polo sur lunar en busca de depósitos de hielo de agua.

Por otro lado, también será útil para el Chang’e-8, programada para 2028, que experimentará con los posibles usos de los recursos que su predecesora descubra y sentará las bases para una exploración tripulada antes de 2030.

Pekín, en el marco de su programa espacial a largo plazo, tiene previsto comenzar la construcción de una estación de investigación lunar internacional entre 2028 y 2035.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha conseguido alunizar la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna -primera vez que se logra- y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país -tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética- en “amartizar”.

