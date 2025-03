La NASA captó una imagen del momento exacto en que un avión supersónico rompe la barrera del sonido. El vehículo pertenece a la compañía Boom Supersonic, que está trabajando para crear la aerolínea más rápida del mundo.

La imagen corresponde al segundo vuelo del avión Schlieren de XB-1, que alcanzó velocidades supernónicas y fue observado por equipos de la NASA desde la Tierra.

“Documenta el cambio de densidad del aire alrededor de XB-1 y la onda de choque resultante, que hace visible lo invisible“, señalaron desde Boom Supersonic en su perfil de X.

Para romper la barrera, estos vehículos aéreos tienen que volar a una velocidad superior a Mach 1, que es la velocidad del sonido, equivalente a unos 1.225,1 kilómetros por hora, según CNN.

Para captar las ondas que produjo el avión en el aire, se requirieron instrumentos de la NASA con filtros especiales que permiten ver las distorsiones en el aire.

We nailed it.

During XB-1’s second supersonic flight, we partnered with @NASA to take this Schlieren image of XB-1 pushing through the air at supersonic speeds. Here’s the shot, captured by NASA teams on the ground. It documents the changing air density around XB-1 and the… pic.twitter.com/89HFHQ30W3

— Boom Supersonic (@boomaero) March 3, 2025