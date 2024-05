Más de 400 fósiles de huellas de dinosaurios del período Cretácico temprano se han descubierto en estratos rocosos de 120 millones de años en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China.

Wang Tao, jefe del Centro de Investigación y Protección de Fósiles de Dinosaurios de la ciudad de Lufeng dijo que se pueden clasificar en tres tipos según sus formas.

Las huellas de gran tamaño que se asemejan a las de saurópodos, como los diplodocus; huellas que se asemejan a las de terópodos, como los tiranosaurios; y huellas con marcadas depresiones en la parte delantera, lo que indica que los dinosaurios caminaban con los dedos de los pies tocando el suelo y posiblemente pertenecían a estegosaurios o anquilosaurios.

“Con base en observaciones in situ, se especula que esta área pudo haber estado ubicada al borde de un lago, rodeada de abundante vegetación. Después de que varios tipos de dinosaurios terminaron de alimentarse, es posible que hayan venido al lago para beber agua y pisar en el barro y la arena a la orilla del agua“, dijo Wang, citado por Xinhua.

More than 400 dinosaur footprint fossils from the early Cretaceous period dating back approximately 120 million years have been discovered in the Chuxiong Yi Autonomous Prefecture in China's Yunnan Province, according to researchers. pic.twitter.com/YwsBGk6eh2

— People's Daily, China (@PDChina) May 27, 2024