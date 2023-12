La Oficina de Responsabilidad de Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) realizó un informe sobre las intensiones de la NASA para volver a llevar humanos a la Luna en 2025, lo que sería un histórico alunizaje después de 50 años desde el último. Sin embargo, concluyeron que la agenda de esta misión probablemente no ocurra en los plazos establecidos.

Resulta que la NASA, con su programa Artemis, tenía ya programadas las próximas fechas. Se suponía que en 2024, la tripulación de la misión haría un vuelo orbital por la Luna y para el 2025 finalmente pisarían suelo lunar.

Pero ahora la GAO sugirió posponer estos planes, puesto que encontraron que las misiones Artemis todavía enfrentan complejos desafíos que deben ser resueltos antes de enviar humanos a la luna.

“Descubrimos que es poco probable que la misión de alunizaje se lleve a cabo en 2025 como estaba previsto“, concluyó el organismo en el informe, que se publicó el jueves.

“GAO descubrió que si el desarrollo tomara tanto tiempo como el promedio de los grandes proyectos de la NASA, la misión Artemis III probablemente ocurriría a principios de 2027“, agregan más adelante.

La GAO analizó varios factores que impedirán a la NASA llevar a cabo la misión Artemis III de alunizaje en 2025. Entre ellos, mencionaron que se estaba trabajando con un “cronograma ambicioso”.

“El programa Human Landing System (HLS) tiene como objetivo completar su desarrollo, desde el inicio del proyecto hasta el lanzamiento, en 79 meses, 13 meses menos que el promedio de los grandes proyectos de la NASA. La complejidad de los vuelos espaciales tripulados sugiere que no es realista esperar que el programa complete su desarrollo más de un año más rápido que el promedio de los grandes proyectos de la NASA“, plantearon.

Recordemos que el HLS, es el medio de transporte que llevará a la tripulación de Artemis a la superficie lunar, y que todavía está en desarrollo en colaboración con la compañía SpaceX, de Elon Musk.

La construcción de este cohete se ha visto afectada por obstáculos y fallas, este sería otro punto importante para el retraso de Artemis. Por ejemplo, este año se realizó una primera prueba, pero el vehículo se desvió de su trayectoria esperada y comenzó a dar vueltas.

En esta línea, la GAO plantea que “SpaceX debe completar una cantidad significativa de trabajo técnico complejo para respaldar la misión de aterrizaje lunar Artemis III“, y eso podría tardar varios meses.

