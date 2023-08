La misión Crew-7 de la NASA está lista para partir mañana sábado desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la cápsula Dragon “Endurance”, de la firma privada SpaceX, para realizar experimentos y dar relevo a la tripulación de la Crew-6.

Inicialmente, el despegue estaba programado para este viernes, pero los científicos decidieron posponerlo un día para ejecutar unas últimas mediciones antes del vuelo. Ahora, el lanzamiento quedó programado para la madrugada del sábado 26 de agosto a las 03:27 a.m. hora de Miami.

Weather officials with @SpaceForceDoD predict a 95% chance of favorable weather conditions at Launch Complex 39A for the liftoff of the @SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft carrying #Crew7 to the @Space_Station.

Launch is targeted for 3:27am ET, Aug.26! pic.twitter.com/IKGQZ6Ed4c

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) August 25, 2023