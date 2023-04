Un desastroso registro dejó la explosión del cohete Starship de la compañía SpaceX, que tuvo su primer lanzamiento de prueba el pasado jueves, cuando después de despegar de su plataforma ubicada en Boca Chica, Texas presentó fallas que terminaron por destruirlo.

La explosión dejó una serie de escombros que cayeron a cientos de metros desde donde despegó, así lo captó una cámara que fue puesta a 335 metros de la plataforma, detalló CNN.

En el video puede apreciarse como la nube de humo del despegue cubrió la zona. Instantes después, se registró el impacto de uno de los restos en un auto que se encontraba cerca de la cámara, causando severos daños en el vehículo.

Según recoge el medio Futuro 360, el vehículo es una camioneta van del equipo NASASpaceflight, que puso este elemento allí a propósito, para conocer los impactos de un evento como este en las cercanías de la Starbase, donde se producen y producirán los despegues de prueba del Starship.

Car getting pelted by debris from Starship pic.twitter.com/yI61CQ3NFz

— Latest in space (@latestinspace) April 20, 2023