Un enorme y longevo iceberg gigante ubicado frente a la costa antártica durante más de dos décadas finalmente comenzó a moverse hacia el mar abierto a fines de 2022.

Ahora que la característica cercana a la costa ya no existe, los científicos esperan ver si el cambio afectará al cercano glaciar Thwaites, uno de los mayores contribuyentes al aumento global del nivel del mar debido a la capa de hielo de la Antártida occidental.

El iceberg en movimiento se conoce como B-22A. Con más de 3.000 kilómetros cuadrados a partir de marzo de 2023, es la pieza más grande que queda del témpano gigante que se desprendió del glaciar Thwaites a principios de 2002.

En las décadas transcurridas desde que quedó a la deriva en el mar de Amundsen, B-22A se ha mantenido relativamente cerca del glaciar Thwaites. Se quedó atascado (en tierra) en 2012 y ha permanecido estacionado en una parte relativamente poco profunda del mar a solo 100 kilómetros (60 millas) de su lugar de nacimiento; es decir, hasta hace poco tiempo.

En otoño de 2022, el Iceberg B-22A se desprendió del lecho marino y comenzó a desplazarse hacia el noroeste. El movimiento es visible en esta animación, hecha con imágenes de los instrumentos del espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) en los satélites Terra y Aqua de la NASA.

Muestra el iceberg alejándose del continente entre el 24 de octubre de 2022 y el 26 de marzo de 2023. Durante este tiempo, el B-22A se desplazó unos 175 kilómetros (110 millas). (El glaciar Thwaites se encuentra en la parte superior de estas imágenes).

B-22A has set sail. 🧊

The iceberg is the largest remaining piece of a massive berg that broke off Thwaites Glacier in 2002. This animation of satellite images shows B-22A drifting about 175 kilometers (110 miles) in about six months. https://t.co/qHfBthvuT4 pic.twitter.com/uE4f5fhCTg

— NASA Earth (@NASAEarth) April 13, 2023