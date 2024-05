Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La popular CuentaRut de BancoEstado, con 14,6 millones de usuarios en Chile, ha sido protagonista de un curioso hecho viral en TikTok: un usuario descubrió que su tarjeta lo identificaba como "Estimado Cliente". Aunque etiquetó al banco en su publicación, no obtuvo respuesta. La situación desencadenó comentarios humorísticos de otros usuarios que también han experimentado errores en sus tarjetas, como nombres temporales o ausencia de ellos. BioBioChile intentó obtener detalles de BancoEstado sobre esta situación particular, pero el banco no emitió declaraciones al considerarlo un caso específico.