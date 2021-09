Científicos de la empresa Parabon Nanolabs han dado vida a los rostros de tres antiguos hombres egipcios que vivieron en la comunidad de Abusir el Meleq, en la orilla occidental del Nilo, utilizando ADN de más de 2.000 años de antigüedad.

Las muestras de las momias, cuya antigüedad se estima entre 2.023 y 2.797 años, fueron procesadas por investigadores del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia de la Humanidad y la Universidad de Tubinga en Alemania, según la empresa especializada en el fenotipado del ADN.

El trío se denominó JK2134, que data de 776-569 a.C., JK2888, que se calcula que vivió alrededor de 97-2 a.C., y JK2911, que se cree que vivió alrededor de 769-560 a.C.

Para predecir el aspecto de los hombres en torno a los 25 años, la empresa utilizó tecnología punta y un artista forense. Se cree que la complexión de los sujetos era de color marrón claro, con pelo y ojos oscuros y sin pecas.

