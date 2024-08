Imágenes del cielo de Chengdu, en China, están circulando en redes desde el lunes, cuando los habitantes de la ciudad presenciaron un fenómeno de 7 soles. Aparentemente, el Sol se multiplicó y dejó a cientos de personas desconcertadas.

El evento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de especulaciones, sin embargo, su explicación tiene que ver más con la atmósfera que con conspiraciones o teorías basadas en ciencia ficción.

Se trataría de un efecto visual, poco común, pero que sí puede ocurrir si se dan las condiciones climáticas y atmosféricas adecuadas. Se produjo a raíz de la refracción y el parhelio.

De acuerdo con el diccionario de Cambridge, el parhelio es un fenómeno atmosférico que causa la refracción de la luz a través de los cristales de hielo que puede haber en las nubes más altas.

Según National Geographic, en las imágenes de Chengdu, se puede apreciar que no todos los soles se ven iguales, algunos están más borrosos, esto indicaría que se trata de un reflejo, como el parhelio.

Recordemos que la refracción causa el cambio de dirección de una onda de luz al pasar de un medio a otro (gaseoso a líquido, por ejemplo), esto mismo ocurrió con las ondas de luz del Sol y su interacción con los cristales presentes en las nubes.

“Como los cristales de las nubes son hexagonales, la luz solar se descompone y crea varios soles. Esto se da con mucha más facilidad en lugares fríos”, señala NatGeo.

♦7 suns!

✍Atmospheric optical phenomenon in #china 🇨🇳

Seven “suns” appeared over #Chengdu, southwest of #Sichuan, yesterday Monday. This amazing phenomenon is the result of the refraction and dispersion of light.

Via 🎥 @shanghaidaily@chematierra pic.twitter.com/EQHNzpK8GP

— AMIN. (@aminalsultan) August 20, 2024