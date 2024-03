Astrónomos de la Universidad de Cambridge, utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST), analizaron un exoplaneta acuático del cual se discuten sus datos. Se trata de TOI-270 d, cuyas interpretaciones dividieron la opinión científica.

Este planeta se encuentra a unos 70 años luz, lejos del Sistema Solar, y tendría el doble del radio de la Tierra. Además, los astrónomos detectaron la presencia de vapor de agua, firmas químicas de metano y dióxido de carbono en su atmósfera.

De acuerdo con los expertos de Cambridge, la combinación química registrada por el James Webb estaría indicando que TOI-270 d es un mundo acuático, con un océano que cubriría toda su superficie. Sin embargo, sus temperaturas no serían muy amigables, lo que hace cuestionar si allí podría haber vida.

“El océano podría estar a 100 grados celsius o más“, comentó a The Guardian el profesor Nikku Madhusudhan, quien dirigió el análisis. “A alta presión atmosférica, un océano tan caliente aún podría ser líquido, pero no está claro si sería habitable“, agregó.

Este planeta fue descubierto en 2019, según recoge la NASA, pero sus primeros análisis se publicaron en 2023, y en marzo de este año, otro equipo de investigación puso en duda las conclusiones de los astrónomos de Cambridge.

Los otros investigadores, liderados por Björn Benneke, de la Universidad de Montreal, Canadá, tomaron mediciones adicionales con el James Webb y encontraron los mismos componentes en la atmósfera de TOI-270 d, pero determinaron que el planeta estaría demasiado caliente para tener agua.

“En nuestra opinión, la temperatura es demasiado alta para que el agua sea líquida”, planteó Benneke. “En la superficie, las temperaturas podrían alcanzar los 4.000°C y el agua existe en un estado supercrítico, donde la distinción entre líquido y gas se vuelve borrosa. Es casi como un fluido espeso y caliente”, añadió.

Astronomy & Astrophysics Journal accepted an article discussing JWST results of the sub-Neptune TOI-270 d.

According to the article, it's possible that it has liquid water oceans under a hydrogen atmosphere.

Kind of exciting 🙂https://t.co/tygDdHcw5v pic.twitter.com/Xw31iifwcY

— Jwst Feed (@WebbFeed) March 9, 2024