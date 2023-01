Esta semana, la NASA alertó del acercamiento de un asteroide que casi rozará la Tierra este jueves. La agencia espacial detalló que no es peligroso, pero que se aproximará al planeta incluso más que los satélites que lo orbitan normalmente.

Se trata del asteroide 2023 BU, que fue descubierto el pasado 21 de enero por el astrónomo aficionado Gennadiy Borisov, desde su observatorio MARGO en Nauchnyi, Crimea en Rusia.

Ante el reciente descubrimiento y su rápida aproximación, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) analizó prioritariamente su trayectoria y determinó que no sería un objeto con probabilidades de impactar. Pero “sí se acercará extraordinariamente”, dice la NASA en un comunicado.

“No hay riesgo de que el asteroide impacte contra la Tierra. Pero incluso si lo hiciera, este pequeño asteroide, estimado en 11,5 a 28 pies (3,5 a 8,5 metros) de ancho, se convertiría en una bola de fuego y se desintegraría en gran medida sin causar daño en la atmósfera”, explican.

En el caso de su ingreso a la atmósfera, los pequeños fragmentos desintegrados podrían impactar como meteoritos, probablemente en el mar y sin causar daño a la población.

Además, el lado más cercano de la Tierra a este objeto será precisamente Sudamérica, según calculó la agencia espacial, alrededor de las 04:30 PM.

Para hacernos una idea de la magnitud del objeto y lo extraordinario del evento, los expertos explican que 2023 BU “tiene aproximadamente el tamaño de un camión y se prevé que haga uno de los movimientos más cercanos de un objeto cercano a la Tierra jamás registrado”.

Y es que, en concreto, el asteroide se ubicará por unos instantes a 3.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Lo que se traduce a 10 veces más cerca que los satélites de comunicaciones que orbitan el planeta a diario.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.

Learn why: https://t.co/MBLpHqb7h7 pic.twitter.com/j9McEGrOVm

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 25, 2023