Un momento alarmante vivieron en la zona sur de Noruega este fin de semana, esto ya que la caída de un meteorito en la atmosfera de esa zona del planeta dejó un enorme destello.

Fue durante la noche de este sábado que el evento aterrorizó a los noruegos, quienes incluso acudieron a la policía. Rápidamente, después de la caída del objeto, llegó a las redes un registro del momento.

#BREAKING #NORWAY #NORUEGA

🔴 NORWAY :#VIDEO SPECTACULAR METEORITE LIT UP SOUTHERN PART OF NORWAY !

An extremely bright meteorite, part of the passing northern Taurids, lit up southern parts of Norway on Saturday#Flash #UltimaHora #Tsurids #Meteor #Meteorito #Meteoro #Bolido pic.twitter.com/h4QmcNdtqb

