El Telescopio Espacial James Webb (JWST)de la NASA está encontrando galaxias antiguas y muy brillantes que hasta ahora permanecían ocultas. Entre ellas, una que puede haberse formado apenas 350 millones de años después del Big Bang.

Astrónomos de la NASA informaron el jueves que si se confirman los resultados, esta galaxia recién descubierta superaría a la más distante a la fecha identificada por el Telescopio Espacial Hubble.

Lanzado en diciembre pasado como sucesor del Hubble, el telescopio James Webb envía indicios de que las estrellas descubiertas pueden haberse formado antes de lo que se pensaba.

Sobre todo en sus últimos descubrimientos, que fueron detallados en Astrophysical Journal Letters por un equipo internacional dirigido por Rohan Naidu del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica.

El artículo expone sobre dos galaxias excepcionalmente brillantes, la primera se cree que se formó 350 millones de años después del Big Bang y la otra 450 millones de años después. Naidu dijo que Webb necesita más observaciones en espectro infrarrojo antes de proclamar una nueva galaxia como la más lejana jamás avistada.

"This is a whole new chapter in astronomy."

Webb researchers found 2 early galaxies, one of which may contain the most distant starlight ever seen. These 2 unexpectedly bright galaxies could fundamentally alter what we know about the very first stars: https://t.co/1MrIy1TAkL pic.twitter.com/TI1ZpFWJPG

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 17, 2022