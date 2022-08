Ya son varias las extraordinarias vistas del Cosmos que ha dejado el instrumento luego de ser puesto en marcha el pasado 12 de julio. Cúmulos de galaxias, planetas, supernovas y nebulosas gigantes han sido algunas de sus imágenes más célebres. Ahora, el James Webb captó un impresionante fenómeno de anillos que provienen de una estrella.

En realidad, se trata de dos estrellas entrelazadas que parecen una, y que se encuentran en la constelación Cygnus, a 5.600 años luz de distancia del Sistema Solar. Este objeto estelar, está rodeado de “anillos concéntricos de luz” que irradia hacia el exterior.

Fueron precisamente estos detalles los que captó el ojo infrarojo del Telescopio Espacial James Webb (JWST) a través del lente MIRI. Aunque también se requirió el trabajo del procesamiento de la imágen, el cual realizó Judy Schmidt, quien compartió la imagen a través de Twitter.

