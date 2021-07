Sorpresa generó el anuncio de Richard Branson hace unos días, luego que decidiera adelantar la fecha de su lanzamiento para así llegar al espacio antes que Jeff Bezos.

De esta manera, el magnate se convertirá en el primer multimillonario en viajar al espacio, logrando el hito nueve días antes que el fundador de Amazon.

Según detalló Virgin Galactic, compañía aeroespacial fundada por Branson, el despegue del SpaceShipTwo Unity será este domingo 11 de julio, y a bordo de la nave serán cuatro los tripulantes.

“Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio será hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic”, escribió Branson en sus redes sociales.

A su vez, indicó que una vez que regresen del espacio, anunciará algo “muy emocionante para dar a más personas la oportunidad de convertirse en astronautas”.

La firma indicó que harán una transmisión en directo del vuelo, la que podrá ser seguida a través de su sitio oficial (VirginGalactic.com), además de sus canales en Twitter, YouTube y Facebook, a partir de las 9:00 horas de ese día.

