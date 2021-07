Richard Branson ha sorprendido a todos al adelantar la fecha de su lanzamiento para así llegar al espacio antes que Jeff Bezos.

Según detalló Virgin Galactic, compañía aeroespacial fundada por Branson, “la ventana para el próximo vuelo de prueba del SpaceShipTwo Unity se abre el 11 de julio, a la espera de verificaciones meteorológicas y técnicas”.

De esta manera, el magnate se convertirá en el primer multimillonario en viajar al espacio, logrando el hito nueve días antes que el fundador de Amazon.

“Branson evaluará la experiencia astronauta privada y se someterá al mismo entrenamiento, preparación y vuelo que los futuros astronautas de Virgin Galactic”, detalló la firma.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021