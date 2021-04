A 132 años del natalicio de Gabriela Mistral, el Centro Cultural GAM exhibirá gratuitamente y vía streaming su laureada producción teatral “Mistral, Gabriela (1945)”, con Solange Lackington en la piel de la Premio Nobel de Literatura de aquel año.

La cita será esta tarde en el sitio web del inmueble capitalino, donde los asistentes deberán inscribirse previamente.

La historia transcurre en Brasil tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la autora era cónsul. Allí, es secuestrada por un grupo de mujeres que pretende que aproveche su liderazgo como un ejemplo de apertura. “De hecho, quieren obligarla a escribir algo muy arriesgado”, se lee en la descripción de la trama.

“La escritora está encerrada por motivos que su captora va revelando poco a poco y que tienen como objetivo cambiar la historia”, agrega el mismo texto.

Valeria Leyton será Alicia, líder del movimiento que la mantiene secuestrada, y Lackington la célebre Mistral. Para dicha tarea, la reciente incorporación de “Mi barrio” tuvo que pasar una transformación radical, que incluyó maquillaje, piezas postizas y vestuario.

“En teatro nunca había hecho un rol que estuviera tan alejado de mí físicamente. No es fácil pero es un desafío muy entretenido, me encanta dejar la vanidad atrás y sentirme libre de componer. La primera vez que me vi, dije, no soy yo”, contó.

“Empecé a bucear en el mundo de Mistral y me encontré con una mujer con una conciencia social enorme y con un trabajo político muy importante”, agregó la actriz.

Latinoamérica, política, feminismo, movimientos sociales, violencia, arte, ecología, fe y amor son algunas de los temas que cruza la obra, descrita como una “ficción imposible, una fantasía de hacer un mundo más justo, un mundo en donde millones de mujeres no pueden vivir su amor como les gustaría”.

Si bien el montaje es grabado, este contará con un conversatorio en vivo post función con sus protagonistas. Y a las 17:00 horas, se realizará una video-lectura del libro infantil de Alejandra Toro “Gabriela, la poeta viajera”, que cuenta la vida de Mistral con ilustraciones de Isabel Hojas (actividad está dirigida a niños y niñas de 5 a 10 años y adultos).