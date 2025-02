La noche del domingo se realizó la 67º edición de los Grammy, donde (sorpresivamente) el gran ganador de la jornada fue el rapero californiano Kendrick Lamar.

Por su parte, Beyoncé también se llevó uno de los premios más anhelados de la jornada: Mejor Álbum del Año.

Pero la jornada no estuvo exenta de polémicas, como por ejemplo la que protagonizó el rapero Kanye West y su esposa, Bianca Censori.

Mientras caminaban por la alfombra roja, Bianca se sacó su abrigo negro y quedó solamente con un vestido transparente, lo que no solo llamó la atención de las cámaras en el lugar, sino de todos los medios y las redes sociales.

Luego, desaparecieron del lugar, por lo que comenzó a correr el rumor de que fueron expulsados de la jornada, o que incluso no contarían con invitación, sin embargo, esto no fue así. Según confirmó el medio E!, Kanye, nominado por Mejor Canción de Rap, optó por pasar por la alfombra y luego subir a su vehículo, para retirarse.

Otros de los temas que más resonó, fueron los comentarios de artistas latinos sobre la política antiinmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, Shakira, al recibir el premio a Mejor Álbum Pop Latino, dijo que “Quiero dedicar este premio a mis hermanas y hermanos inmigrantes que hacen grande este país. Son amados, son dignos, son valiosos y voy a pelear por ustedes”.

Estas fueron solo algunas de las polémicas que se registraron durante la ceremonia que reconoce lo mejor de la música, pero si te lo perdiste y no sabes quiénes fueron los ganadores, te dejamos el listado completo de algunas de las categorías más importantes a continuación:

Mejor álbum del año:

Cowboy Carter – Beyoncé

Mejor grabación del año:

Not like us – Kendrick Lamar

Mejor canción del año:

Not like us – Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop:

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop en solitario:

Espresso – Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación:

Chapell Roan

Mejor actuación de dúo/grupo pop:

Die With A Smile – Lady Gaga y Bruno Mars

Mejor álbum de música urbana:

“LAS LETRAS YA NO IMPORTAN” – Residente

Mejor canción R&B:

Saturn – SZA

Mejor grabación pop dance:

Von dutch – Charlie XCX

Mejor álbum country:

Cowboy Carter – Beyoncé

Mejor álbum rap:

Alligator Bites Never Heal – Doechii

Mejor canción rap:

Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor actuación rap:

Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor álbum rock:

Hackney Diamonds – The Rolling Stones

Mejor actuación rock:

Now And Then – The Beatles

Mejor canción rock:

Broken Man – St Vincent

Mejor grabación dance/electrónica:

Neverender – Justice y Tame Impala

Mejor álbum dance/electronica:

Brat – Charlie XCX

Mejor álbum latino tropical:

“Las mujeres ya no lloran” – Shakira

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano):

“Boca Chueca, Vol. 1” – Carín León

Mejor álbum pop tradicional vocal:

Visions – Norah Jones

Mejor álbum de música americana:

Trail of flowers – Sierra Ferrell

Mejor actuación metal:

Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne