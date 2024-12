El Cruce, la banda blues-rock más popular de Chile, lanzó un videoclip para su nuevo sencillo, “Voy por la carretera”, y con un invitado de lujo: Juan Alcayaga, el célebre “Don Carter”. La canción se enmarca en el álbum “25”, con el que celebran 25 años de trayectoria.

Además de Alcayaga, la secuencia tuvo otro importante hito: la aparición de un Hot Rod, vehículo ensamblado en Chile con un motor del año 30 de un Ford A. La estructura y los fierros del móvil fueron importados desde Factory Five, firma especializada en el rubro.

“No había tenido la oportunidad de grabar algo en un videoclip, es mi primera vez. Fue una muy buena experiencia”, comentó Alcayaga en un comunicado promocional del sencillo, ya disponible en plataforma digitales.

Sobre el automóvil, agregó: “El auto es increíble, una joyita. Lo manejé sensacional. Fue una experiencia muy grata haber participado con El Cruce. No los conocía y son todos muy buenos muchachos y encantadores. Muy buena onda”.

La conexión entre El Cruce y este icónico Hot Rod surgió gracias a Pedro Bravo, un amigo de la banda y apasionado del mundo tuerca.

Felipe Toro, vocalista, guitarrista y fundador de la banda, revela que la inspiración para esta canción nació durante un viaje a California, en pleno confinamiento, en un intento por hallar respuestas en un momento especialmente oscuro para los artistas.

“Fue un viaje muy edificante. Pasé por cosas muy extremas. En el momento en que escribí esa canción, estaba pasando por un momento de angustia e incertidumbre, de no saber en qué iba a terminar el viaje que estaba emprendiendo y con qué me iba a encontrar cuando volviera. Me estaba sintiendo bastante solo, y escribir la canción me sirvió un montón para poder canalizar esas emociones”, dijo.

“El rock and roll clásico siempre será nuestra principal fuente de inspiración. Es algo que ya no pensamos, simplemente brota”, añadió.