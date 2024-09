Don Carter estuvo invitado al pasado capítulo de Sin Editar, donde conversó sobre variados temas con Pamela Díaz.

Algo que llamó particularmente la atención del comediante fue al hablar sobre su familia, al revelar un lazo con la poetiza Gabriela Mistral.

“Para los que no saben, mi nombre real es Juan Alcayaga”, partió diciendo el exintegrante del Show del Profesor Rossa.

Ante esto, Díaz respondió: “aaah, como Lucila Godoy Alcayaga”.

Tras aquello, el artista aseveró: “Sí, señor, y aunque usted no lo crea, muchas veces no lo digo, es tía abuela mía”.

“Ella era prima de mi abuela. De allá del Valle del Elqui son todos”, concluyó.

Historia de Don Carter

Hay que señalar que, en una pasada entrevista, Don Carter reveló que rechazó un ofrecimiento para ser candidato a alcalde.

Según relató el integrante de “El mundo del profesor Rossa”, lo convocaron a una reunión donde le hicieron el ofrecimiento: “‘Estamos buscando alcalde’, me dijeron. ‘Ah, no’, reaccioné, ‘ni cagando’ (sic)”, contestó.

“Ya estaba hasta acá (hasta la coronilla) con todos estos hueones (sic), el Hotuiti (Teao) y todos estos famosos que salen (elegidos) porque son de la tele, pero no porque la gente crea (en un proyecto político)”, agregó.

“Ahora, no creo que me iría mal (si postulara a un cargo en política), porque veo el cariño de la gente, buena onda… pero no me metería nunca, no, no. Ni cagando (sic)”, remató.