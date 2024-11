La serie estadounidense "Un hombre infiltrado" ("A Man On The Inside"), inspirada en el documental "El agente topo" de Maite Alberdi, ha generado elogios de la crítica internacional antes de su debut en Netflix. Protagonizada por Ted Danson, la trama sigue a un profesor jubilado deprimido que encuentra un nuevo propósito al convertirse en un agente topo en un asilo de ancianos para resolver un misterioso robo.

A horas de su debut en Netflix, la serie estadounidense “Un hombre infiltrado” (“A Man On The Inside”), inspirada en el documental “El agente topo” de Maite Alberdi, conquista a la crítica internacional.

Revistas, portales y medios especializados de EE.UU y Europa no escatimaron elogios al momento de referirse a la trama que protagoniza Ted Danson, quien tal como el personaje principal de Alberdi, encuentra en la tercera edad un extraviado estímulo para su vida diaria.

A un año del fallecimiento de su esposa, y tal como en el documental, Charles (Ted Danson), un deprimido profesor jubilado, “vuelve a vivir” a través de un inesperado trabajo: el de un agente topo en un asilo de ancianos. “No sé cómo ser un espía, pero es bueno para mí. Me hace sentir útil”, explica en cámara.

Allí, en San Francisco (EE.UU), la misión de Charles consiste en infiltrarse en una residencia de adultos mayores, el Pacific View, y resolver el misterioso robo de una reliquia familiar en una situación donde residentes y trabajadores son igual de sospechosos.

En su tarea, Charles deberá escapar del radar de Didi (Stephanie Beatriz), la directora del Pacific View. “Para la mayoría de los adultos mayores, la peor amenaza a su bienestar no es un accidente o un problema de salud, es la soledad”, dice la mandamás del recinto en el tráiler.

La serie, que cuenta con la producción ejecutiva de Mike Schur (“The Good Place”), sumó, a su vez, ingredientes nuevos a la receta chilena: en la historia, Charles cree decididamente que la vida ya no tiene nada guardado para él, e incluso se ha distanciado de su hija Emily (Mary Elizabeth Ellis) en el trayecto de una monótona rutina.

Las críticas positivas al nuevo “Agente Topo”

“‘A Man on the Inside’ no solo está lleno de momentos agradables y divertidos, incluida una pelea a puñetazos y varias horas felices llenas de acontecimientos y momentos verdaderamente caóticos que involucran a los despreocupados nietos de Charles, sino que el programa, en realidad, funciona como un verdadero misterio”, rescató la revista Variety.

“Existe una variedad de sospechosos potenciales entre el personal y los residentes del Pacific View, y justo cuando Charles y Julie creen que han descubierto una pista, las cosas cambian y llevan el caso hacia una dirección completamente nueva”, destacó.

El matutino inglés The Guardian, por su parte, se enfocó en el factor hilarante de la historia, aunque con matices. “La cuestión más difícil es si ‘Un hombre infiltrado’ funciona o no. Si llegas a ella como fan del trabajo anterior de (Michael) Schur (creador de la adaptación), tal vez no lo haga”.

“No se trata de un programa para reírse a carcajadas, sino de un humor sutil, como los programas de Bill Lawrence para Apple TV+. Es encantadora y dulce, y está llena de personajes que parecen multimillonarios con un gusto impecable en decoración de ambientes. Es divertida, pero no molestarás a tus vecinos riéndote”, agrega.

El matutino USA Today, sin embargo, fue menos benevolente. “Es difícil no tener grandes expectativas con Ted Danson y Michael Schur. El actor y el productor nos trajeron el oro de la comedia en ‘The Good Place’ de NBC, y cada uno ha contribuido a algunos de los mejores programas de televisión de todos los tiempos… Lamentablemente, su nueva serie ambientada en un asilo de ancianos de San Francisco, ‘A Man on the Inside’, no tiene esa chispa”, resume la reseña, que le otorga dos de cuatro estrellas.

“En una ligera mezcolanza de temas e ideas, la serie parece ser, todavía, un boceto en lugar de una historia con principio, desarrollo y final. Todo suena bien en el papel, pero no funciona en la ejecución… Es una pena, porque la historia y los creativos involucrados tenían mucho potencial”, apuntan.

El portal IndieWire, por su lado, alabó el título. “Se suma a un puñado de excepciones que logran ser consistentemente divertidas y profundamente conmovedoras”.

“La primera temporada, de ocho episodios, equilibra hábilmente el humor alegre (un posible guiño a “Bored To Death”) y una profundidad verdaderamente considerable (¿Lloré al ver el final por segunda vez? ¿Quién puede decirlo?). ‘A Man on the Inside’ nunca pierde el hilo de su premisa fantasiosa, o su tema serio. Norman Lear (destacado guionista estadounidense) estaría orgulloso”, acota.