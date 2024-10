La idea de combinar elementos de folclor y música clásica o de tradición escrita es inagotable. Solamente en Chile, compositores como Pedro Humberto Allende, Enrique Soro, Carlos Isamitt o Guillermo Rifo, entre muchos otros, han incorporado sonidos vernáculos, como tonadas y cantos mapuches, a las partituras que han escrito para instrumentos solistas, ensambles de cámara y grandes orquestas. Es una práctica que forma parte de la música chilena y sigue abriendo caminos, como se puede escuchar en el nuevo disco publicado por Aula Records.

Desentonada 4 está consagrado a una obra del compositor chileno Julio Hernaiz (1990), inspirada por los códigos de la cueca y grabada por el Quinteto de Vientos Usach, ensamble conformado al alero de la Orquesta Usach e integrado por intérpretes de flauta traversa, oboe, clarinete, fagot y corno francés. Editado por el sello discográfico de la Usach, el álbum ya se puede encontrar en formato digital y en una edición limitada en vinilo.

“Igual que en las cuecas, los movimientos de esta obra tienen el nombre de patita. Entonces, el primer movimiento es la primera patita y el segundo movimiento tiene una segunda y tercera patita. También hay otros elementos relacionados con la cueca. Por ejemplo, en la partitura escribí un brindis, en agradecimiento a todas y todos los cultores del folclor, y cuando tocan la obra, los intérpretes tienen que hacer ese brindis con una copa de vino”, explica el autor.

Julio Hernaiz

Formado en la Universidad de Chile, Hernaiz es pianista de La Chile Big Band y la Orquesta Popular. Nació en Concepción y desde joven recibió las enseñanzas directas de los Hermanos Millar, uno de los grupos folclóricos más reconocidos de la región del Biobío. En Santiago, tuvo como maestro al director, arreglista y compositor Guillermo Rifo. A partir de ese bagaje ha desarrollado sus Desentonadas, un ciclo de composiciones iniciado durante sus años de estudiante, del cual forma parte la obra grabada por el Quinteto de Vientos Usach.

“Todo esto lo hice por Guillermo Rifo, él fue todo”, enfatiza el compositor, que ya había participado en Nueva transición (2023), un homenaje al músico fallecido en 2022, que también forma parte del catálogo de Aula Records. “Conocí a Rifo cuando fue a Concepción, para dirigir sus arreglos sinfónicos de Violeta Parra, y decidí estudiar música con la idea de enfocarla siempre desde una mirada popular. Rifo siempre me decía que la música es una sola y uno debe ser capaz de disfrutar con Stravinsky, con una cueca de Los Chileneros, con la Orquesta Huambaly o con Los Tres. Yo he trabajado bajo esa enseñanza: me gusta el folclor y la música clásica y esta es la forma en que puedo fusionar ambas cosas”.

Postales de Concepción

La carátula de Desentonada 4 presenta a Julio Hernaiz y el Quinteto de Vientos Usach, rodeados de imágenes distintivas de la ciudad natal del compositor. El río Biobío, el cerro Caracol y el Campanil de la Universidad de Concepción, por ejemplo, se pueden reconocer en un arte que fue encargado a María José Tapia, artista que se ha especializado en mapping y animación.

“También se puede ver la puya alpestris, una planta autóctona que florece cada cuatro o cinco años, con una flor azul turquesa. Cada vez que esto sucede, no pasa desapercibida y cientos de visitantes llegan al jardín de la universidad, donde puedes encontrar un ejemplar”, relata la artista, quien tiene un fuerte vínculo con la música popular. Los Tres, 31 Minutos Cami y Camila Moreno son algunos de los numerosos artistas con los que ha colaborado como visualista, directora de video o responsable del arte de sus grabaciones.

Por encargo de Aula Records, en esta ocasión trabajó en dos óleos sobre tela que se pueden ver en la portada y contraportada de Desentonada 4. “Elegí esta técnica para darle personalidad y huella al trazo, logrando así un carácter artesanal y más propio del folclor”, explica. “Me basé en Concepción para conectar la composición de Julio Hernaiz con el territorio donde nació y creció, el lugar que lo ha visto crear su música, igual como él ha visto los cambios de esta ciudad”.