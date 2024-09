Linkin Park reveló a su nueva co-vocalista, Emily Armstrong, de Dead Sara. La banda regresó con una nueva canción y anunciaron su próximo álbum "From Zero". El disco estará disponible el 15 de noviembre bajo Warner Records. Además, planifican una gira con 6 fechas en estadios alrededor del mundo, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.

La tarde de este jueves, Linkin Park presentó a su nueva co-vocalista en el marco del esperado regreso de la banda tras la muerte de Chester Bennington, que fue el vocalista original hasta el 2017, cuando decidió quitarse la vida.

El grupo musical hizo una transmisión en vivo, donde informaron que el relevo de Bennington será Emily Armstrong, cantante principal y guitarrista de la banda de rock Dead Sara.

En el live, también presentaron una nueva canción, se trata de The Emptiness Machine, el puntapié inicial para su nuevo disco, titulado From Zero, que en español se traduce como “Desde cero”.

El regreso de Linkin Park con su nueva vocalista

De acuerdo con Variety, el disco llegará a las plataformas el próximo 15 de noviembre, bajo el alero de la disquera Warner Records.

Este sería su primera producción de larga duración desde su último álbum de estudio One More Light (2017), antes de la partida de Chester.

La banda también anunció una gira mundial que por ahora solo incluye 6 fechas en estadios de diferentes lugares del mundo: Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.

Asimismo, otro integrante nuevo será el músico Colin Brittain, compositor y productor de G Flip, Illenium y One OK Rock, que se unió al grupo como baterista.

“Antes de Linkin Park, el primer nombre de nuestra banda era Xero. El título de este álbum hace referencia tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente”, comentó Mike Shinoda, rapero, segunda voz y co-fundador de Linkin Park.

“En términos sonoros y emocionales, se trata del pasado, el presente y el futuro, abrazando nuestro sonido característico, pero nuevo y lleno de vida. Fue creado con un profundo aprecio por nuestros nuevos y antiguos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans. Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se ha convertido a lo largo de los años y emocionados por el viaje que tenemos por delante”, concluyó.