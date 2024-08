Ya hay fecha y hora para la publicación del cartel (line up) del festival Lollapalooza Chile 2024, que se realizará el próximo 21, 22 y 23 de marzo en el Parque Cerrillos.

Tal como en años anteriores, el anuncio será en sincronía con las demás ediciones sudamericanas del evento, Brasil y Argentina, desde donde ya han trascendido nombres de posibles invitados del festival (Alanis Morissette una de ellas).

La venta de entradas, que arrancó que 30 de julio pasado, habilitó este año la comunidad LollaFam, que premiará a quienes hayan asistido a cinco o más ediciones seguidas del festival con descuentos y beneficios, “de acuerdo con la frecuencia en que asisten al festival”, según los organizadores.

Fecha y hora para conocer el cartel de Lollapalooza Chile 2024

El misterio quedará develado este martes 3 de septiembre a las 11:00 horas, cuando las cuentas del evento a cargo de la productora Lotus publique el cartel de la edición 2025 de Lollapalooza.

En sus 12 ediciones anteriores, por Lollapalooza Chile han desfilado artistas y bandas de la talla de Kanye West, The Killers, Foo Fighters, Björk, Pearl Jam, The Black Keys, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Arcade Fire, Jack White, Kings of Leon, Robert Plant, Eminem, Florence + The Machine, Metallica y The Strokes, entre otros.