La edición 2025 del festival Lollapalooza Chile, la decimotercera de su historia en el país, anunció fechas y sus primeras coordenadas.

El evento se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2025, mientras que la venta de entradas se iniciará el 30 de julio a las 12:00 horas mediante el sistema Ticketmaster.

Esta vez, una de las novedades será el debut de la comunidad LollaFam, que premiará a “nuestros devotos fans que han vibrado con el festival en cinco o más ediciones seguidas de Lollapalooza Chile con beneficios únicos y exclusivos, entre ellos acceder a compras preferenciales, descuentos y regalos, de acuerdo con la frecuencia en que asisten al festival”, detalla un comunicado de Lotus, productora a cargo del evento.

Lollapalooza 2025: Venta de Entradas y modalidad Early Bird

El 30 de julio al mediodía, en Ticketmaster, se iniciará la venta de boletos desde las modalidades “Early Bird” y “Pases 3 Días en Preventa 1”.

“Cenco Malls, presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá de 15.000 descuentos de un 20% de forma limitada y distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock”, informan. “Para hacerlo efectivo, ingresa a la APP Mi Mall, descarga tu código e ingrésalo en Ticketmaster al momento de realizar la compra”.

Los clientes del Banco de Chile, por su parte, dispondrán de “15.000 descuentos del 20%, pagando con tarjetas del Chile, en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, y pagando hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock”, agregan

En sus 12 ediciones anteriores, por Lollapalooza Chile han desfilado artistas y bandas de la talla de Kanye West, The Killers, Foo Fighters, Björk, Pearl Jam, The Black Keys, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Arcade Fire, Jack White, Kings of Leon, Robert Plant, Eminem, Florence + The Machine, Metallica y The Strokes, entre otros.