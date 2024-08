Denise Rosenthal recordó su infancia y profundizó en el vínculo con su padre durante su paso por el programa “De tú a tú”, que se mitirá esta noche en Canal 13.

En diálogo con Martín Cárcamo y desde el hotel boutique “La calma de Rita”, ubicado en Pirque y propiedad de su padre, la cantante reveló algunos pasajes desconocidos de su vida.

“Este lugar para mí es muy especial, fue la primera casa de mi papá en Pirque, la fue transformando y ahora es su emprendimiento… Mi papá es muy sociable pero se sentía solo, así que encontró este terreno, le gustó, hizo la casa y después el restaurante”, contó.

“Es un hombre muy inspirador, siempre está buscando desafíos nuevos. Mi papá ha sido para mí mi mentor, un guía y un maestro, la mayoría de las cosas que sé me las enseñó él”, dijo.

Con la separación de sus progenitores, Denise se vio obligada a cambiar de dinámica familiar. “Ellos discutían generalmente en alemán y yo captaba que algo no estaba funcionando, pero nunca alcanzaba a entender nada”.

Denise Rosenthal y contagio de su padre: “Dormí con el corazón en un hilo porque intuía que no venía bien”

El matrimonio se terminó cuando ella tenía 8 años. Al respecto, Denise guarda tristes recuerdos. “Mi papá se quedó en Santiago con mis hermanos, y yo con mi hermana nos fuimos con mi mamá a Traiguén en bus. Ese era el viaje donde nos iban a contar, cada uno por su lado, que habían decidido separarse. Tengo el recuerdo de estar arriba del bus, mirando por la ventanilla a mi papá llorando, nunca lo había visto así”.

Ya de vuelta en Santiago, intentaron rehacer una vida de familia. “Me iba a alojar día por medio con mi papá porque quería estar con los dos. Lo bueno es que, independiente de los conflictos, nunca quisieron que los lazos se perdieran. Siempre los hijos fueron lo más importante para ellos”, comentó.

Un momento complejo fue cuando él se contagió de covid-19 durante la pandemia. “Tenía dos de las tres vacunas pero me pegó fuerte”, contó el propio Christian.

“Yo tenía una amiga doctora y me decía que si estaba saturando bajo 80 me lo llevara altiro a la clínica. Lo vi que estaba en 82, 81, le dije que nos fuéramos igual, pero el viejo es porfiado y no quiso, y dejaron pasar la noche. Yo dormí con el corazón en un hilo porque intuía que no venía bien”, dijo la artista.

Finalmente, entró en crisis esa misma noche y tuvieron que llamar a una ambulancia, que no quiso llevarlo a la clínica. “Llegó a saturar 60 y me dijeron que mejor lo dejaban aquí. Pero corté el queque y me lo llevé yo mejor a la clínica, si no, se iba a morir. Y estuvo 8 días entubado”, reveló.

“De tú a tú”, que ya va en su cuarta temporada, será emitido hoy viernes a las 22:30 horas por Canal 13.