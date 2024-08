Lou Gramm suspendió sus conciertos en Chile, faltando menos de dos semanas para ello, debido a motivos de fuerza mayor.

Así fue confirmado por el Teatro Caupolicán, indicando que la decisión informada por el equipo del exvocalista de Foreigner aplica tanto a los espectáculos agendados para el jueves 15 de agosto en dicho recinto, como en el Gran Arena Monticello para dos días después.

Ambos serían reagendados, pudiendo el público pedir la devolución de las entradas mediante Topticket y Puntoticket.

Se espera que el artista cante varios éxitos de Foreigner, incluyendo “Juke Box Hero”, “Head Games” y “I Want to Know What Love Is”, siendo éstas algunas de las que han formado su repertorio durante los últimos conciertos según el sitio web Setlist.