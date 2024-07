El sábado, Joe Jonas sorprendió a sus fans chilenos tras publicar nuevas postales de su visita por Chile. Ahora, sus seguidores creen que posiblemente grabó un video musical en el país.

Recordemos que, en abril pasado, los Jonas Brothers tocaron en el Estadio Bicentenario, de La Florida, en Chile. Fue entonces que el vocalista hizo una escapada al Cajón del Maipo.

En esa fecha, el realizador Yusuke Hagiwara publicó un registro fotográfico de Joe Jonas por la zona, que tendría relación con la grabación de un videoclip, según teorizaron sus fans.

Asimismo, durante el mes de julio, el cantante ha compartido postales de lo que parece ser el rodaje en diferentes ocasiones.

La más reciente fue el 19 de julio, a pocos días de que se estrenara el primer sencillo de su nuevo proyecto solista, el álbum titulado Music for People Who Believe in Love.

La canción se llama Work It Out y ya cuenta con un lyric video, pero sus fans esperan que dentro de poco se estrene el videoclip oficial, grabado en Chile.

Esta no sería la primera vez que Joe Jonas visita territorio nacional, años atrás también se le vio paseando por Santiago junto a su exesposa Sophie Turner, cuando viajó al país como telonero de Bruno Mars.