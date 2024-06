Die Antwoord, el famoso dúo sudafricano de música electrónica, agendó su regreso a Chile en el marco de la gira internacional “Flame On Muddaf*cka Tour”.

Ninja y Yo-landi Vi$$er, seudónimos de Watkin Tudor Jones y Anri du Toit (quienes además son pareja), se presentarán por primera vez en solitario en Chile el próximo 14 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

La entradas para ver al colectivo de rap-rave se pondrán en preventa, con modalidad código secreto (será compartido por la banda a través de sus redes sociales) a partir de mañana miércoles 26 de junio a las 10 AM por el sistema Puntoticket. La venta general, por su parte, arrancará el viernes 28 de junio a las 00:00 horas.

El binomio, a esta altura ícono del movimiento contracultural “Zef” (difundido por ellos mismos), arribará al país tras el estreno del documental “ZEF: The Story of Die Antwoord”, producido y dirigido por el cineasta sudafricano Jon Day y con la narración de una de sus hijas.

Die Antwoord vuelve a Chile a dos años de denuncias de abuso

La visita del grupo se concretará a dos años de la publicación de duras denuncias por parte de uno de los hijos adoptivos del dúo, Gabriel du Preez (alias Tokkie), quien los acusó de abuso sexual y explotación mediante un video en YouTube y una entrevista con Ben Jay Crossman, asiduo colaborador de la banda.

“Me adoptaron para tenerme como esclavo. Me hacían sentir como que nadie me quería. Me obligaron a aparecer en vídeos criticando a mi familia, me hicieron pensar que era el demonio, que había llegado al mundo para traer oscuridad. Me hicieron rezar juramentos y me hicieron creer que podía quemar a la gente en el infierno y que yo soy el rey del infierno”, dijo entonces Gabriel du Preez, tal como recoge un reporte del diario español ABC.

“Tokkie” fue adoptado junto a su hermana Messie en 2010, a través de un sistema oficial de adopciones y con permiso de su madre biológica.

Sobre las acusaciones de abuso sexual, Gabriel señaló que fue obligado a entrar a habitaciones con Yo-landi desnuda y borracha, y que fue obligado a ver pornografía con ella.

“Yo-landi me llamó a la habitación, estaba desnuda y vomitando por todas partes. Estaba acostada con las piernas abiertas como la muñeca sexual que tenía en mi habitación”, contó, además de asegurar que él y su hermana eran obligados a desvestirse frente a sus padres cuando les compraban ropa nueva. También afirmó que por orden de ellos, se convirtió en el chofer de los demás hijos de la pareja.

Un año antes de que este caso estallara, el grupo había sido acusado de emitir dichos racistas y homófobos contra Andy Butler, cantante de Hercules And Love Affair, todo esto tras la publicación de un antiguo video de 2012. .

Ninja, por su parte, fue acusado de abuso sexual por parte de distintas mujeres. La última, en 2019, fue la cantante australiana Zheani Sparkes, quien presentó una denuncia formal ante la policía de Queensland tras asegurar ser víctima de “pornografía vengativa” y agresiones sexuales en Sudáfrica.

Todas las acusaciones fueron negadas tajantemente por Die Antwoord.