Un verdadero partidazo se vivió en Inglaterra entre el campeón anticipado de la Premier League, Liverpool y Chelsea en el mítico estadio Stamford Bridge, lugar en donde los ‘Blues’ no tuvieron piedad y vencieron por 3 a 1 a los ‘Reds’.

En uno de los partidos más esperados de este día domingo, Chelsea primero le hizo un pasillo a Liverpool, elenco que en la fecha anterior se consagró campeón indiscutido de la Premier, pero lo que ocurrió en el terreno de juego fue totalmente volcado para Chelsea.

Chelsea giving us a guard of honour. 😍 pic.twitter.com/yhtggofG4G

El carnaval azul en Londres comenzó a los 3′ minutos, gracias a la excelente anotación de Enzo Fernández, quien se tomó todo el tiempo dentro del área de Liverpool para colocar el balón en una esquina imposible para Alisson Becker.

La alegría continuó para los locales dirigidos por Enzo Maresca en el complemento, luego del autogol de Quansah, quien sin mucha culpa, recibió un despeje en su cuerpo de Virgil Van Djik y el balón ingresó en su propia portería.

Si bien el cuadro que ya es campeón inició el duelo con algunos suplentes, el DT Arne Slot comenzó a ingresar al terreno de juego a sus figuras, pero poco bastó para frenar a un enrachado Chelsea.

No obstante, los visitantes llegaron al descuento gracias a su capitán, Virgil Van Djik, quien en el área fue el dominador y marcó el tanto para Liverpool a los 85′.

Sin embargo, quedaba emoción en el partido luego de que a los 90’+6′, Moises Caicedo provocara un penal a favor del Chelsea y Cole Palmer fuera el encargado de aumentar la cuenta y sellar el 3 a 0.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Chelsea 3-1 Liverpool | Cole Palmer

COLE PALMER MAKES IT THREE FOR CHELSEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/D5G5dawDmh

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 4, 2025